LPI-J: Verdächtiger Fahrradfund an Griesbrücke - unangeschlossenes Kinderfahrrad sorgt für Verwunderung

Jena

Wie ein Zeuge am 01.08.2025 der Jenaer Polizei mitteilte, befand sich seit zwei Tagen ein Fahrrad unangeschlossen an einem Baum bei der Griesbrücke angelehnt. In einer Großstadt zunächst nichts besonderes. Zur Verwunderung führte jedoch die Tatsache, dass es sich um ein sehr kleines Kinderfahrrad samt angehängtem Fahrradhelm handelt, welches fein säuberlich in unmittelbarem Zugang zur Saale abgestellt wurde. Eine Prüfung durch Polizeibeamte vor Ort ergab, dass dieses nicht als gestohlen gemeldet wurde. Ein Kinderfahrrad dieser Größe wird in der Regel nicht von einem Kind ohne Erziehungsberechtigten genutzt.

Die ungewöhnlichen Umstände machten die Beamten stutzig und führten zur Sicherstellung des Fahrrades, welches nun im Inspektionsdienst Jena steht.

Können Sie Angaben zum Eigentümer dieses Fahrrades machen oder haben eine Person gesehen, welche mit diesem Fahrrad unterwegs war? Gerne nehmen wir sachdienliche Hinweise entgegen oder freuen uns dem berechtigten Eigentümer mit Nachweis das Fahrrad übergeben zu können.

