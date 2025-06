POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Einbruch in Restaurant - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - In Kaldenkirchen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Auto abgebrannt. Ein weiteres wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der betroffene Wagen war an der Einmündung Venloer Straße/Fährstraße in Kaldenkirchen geparkt gewesen. Die Halterin hatte ihn gegen 23 Uhr am Samstagabend dort abgestellt. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar ...

