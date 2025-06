Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Brennendes Auto - wer hat etwas beobachtet?

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In Kaldenkirchen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Auto abgebrannt. Ein weiteres wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der betroffene Wagen war an der Einmündung Venloer Straße/Fährstraße in Kaldenkirchen geparkt gewesen. Die Halterin hatte ihn gegen 23 Uhr am Samstagabend dort abgestellt.

Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar schnell löschen, dennoch ist das Auto komplett beschädigt. Der davor geparkte Wagen hat Beschädigungen am Heck - durch die Hitze, die von dem brennenden Pkw ausging.

Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt zur Brandursache. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass das Auto in Brand gesetzt wurde. Wer war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kaldenkirchen unterwegs und hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (668)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell