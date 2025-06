POL-BO: Zeugen nach Geschäfts- und Wohnungseinbruch in Bochum gesucht

Bochum (ots) - Zu einem Raubdelikt kam es am heutigen 18. Juni, gegen 4.30 Uhr, an der Hauptstraße in Bochum-Langendreer. Ein 21-jähriger Bochumer wartete auf einer Bank an der S-Bahnlinie für die Fahrtrichtung Dortmund. Hier sprach ihn ein unbekannter Mann an und forderte unter Androhung von Gewalt Bargeld. Der Bochumer übergab eine geringe Menge Bargeld, vorauf der Täter sich von der Gleisanlage in unbekannte ...

