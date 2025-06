Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt am S-Bahngleis in Bochum-Langendreer

Bochum (ots)

Zu einem Raubdelikt kam es am heutigen 18. Juni, gegen 4.30 Uhr, an der Hauptstraße in Bochum-Langendreer.

Ein 21-jähriger Bochumer wartete auf einer Bank an der S-Bahnlinie für die Fahrtrichtung Dortmund.

Hier sprach ihn ein unbekannter Mann an und forderte unter Androhung von Gewalt Bargeld.

Der Bochumer übergab eine geringe Menge Bargeld, vorauf der Täter sich von der Gleisanlage in unbekannte Richtung entfernte.

Beschrieben wurde der Flüchtige mit "südländischem Aussehen", bekleidet mit einer weißen Hose, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Lederweste mit Fransen an den Schultern. Er soll eine Narbe über einem Auge und ein Tattoo im Halsbereich haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

