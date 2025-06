Polizei Bochum

POL-BO: Sichere Herner Innenstadt: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei, Bundespolizei, Ordnungsamt und Verkehrsbetrieben

Herne (ots)

Präsenz zeigen und für noch mehr Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen - das war das Ziel des gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes von Polizei, Bundespolizei, Kommunalem Ordnungsdienst, HCR und Bogestra, der am Montag, 16. Juni, in der Herner Innenstadt und rund um den Bahnhof stattfand.

Insgesamt wurden im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes - zusätzlich zu den Fahrgästen der Verkehrsbetriebe - 378 Personen und 68 Fahrzeuge kontrolliert. Sechs Platzverweise wurden ausgesprochen.

Die Einsatzkräfte bestreiften insbesondere die Bereiche der Fußgängerzone und rund um den Herner Bahnhof. Im Rahmen von Personenkontrollen stellten die Beamten eine Person fest, die ein verbotenes Einhandmesser dabeihatte. Dieses wurde sichergestellt. Da der Mann dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Im Bereich der Kreuzkirche wurde eine Person kontrolliert, gegen die ein offener Haftbefehl vorlag. Dieser wurde vollstreckt; die Person wurde in die Justizvollzugsanstalt Bochum gebracht.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten im Bahnhof eine Person, die neben einem verbotenen Einhandmesser noch einen ebenfalls verbotenen Teleskopschlagstock, Handschellen und eine PTW-Waffe ohne entsprechenden Waffenschein dabeihatte. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und eine Strafanzeige gestellt.

Der Kommunale Ordnungsdienst kontrollierte insgesamt 39 Personen. Im Rahmen seiner Streifengänge stellte der KOD insgesamt 29 Verstöße fest, die sich ausschließlich auf das Fehlverhalten im Straßenverkehr bezogen.

Im Rahmen gemeinsamer Kontrollen mit den Verkehrsbetrieben wurden im Laufe des Nachmittags sowohl an den U-Bahn-Stationen im Innenstadtbereich als auch in Bussen und Bahnen mehr als 1700 Personen auf Fahrkarten überprüft; 61 Personen hatten kein gültiges Ticket.

Wie wichtig solche gemeinsamen Schwerpunkteinsätze sind, hat sich auch an den positiven Resonanzen in den zahlreichen geführten Bürgergesprächen gezeigt. Die Herner Polizei wird daher an ihrem Präsenzkonzept festhalten und plant in Zukunft weitere Schwerpunkteinsätze dieser Art.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell