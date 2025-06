POL-BO: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Bochum (ots) - Ein Schwerverletzter und ein erheblich beschädigtes Kleinkraftrad: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls, der sich am Sonntagabend, 15. Juni, am Ruhrpark in Bochum-Kornharpen ereignet hat. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Dortmund war nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 22.30 Uhr auf der Straße "Am Einkaufszentrum" am Bochumer Ruhrpark unterwegs. ...

