POL-EL: Freren - Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Nordhorn (ots) - Gestern um 17:10 Uhr kam es auf der Straße "Am Bölt" zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Radfahrer übersah einen 41-jährigen Radfahrer, als er aus der Berendstraße kam. Es kam zum Zusammenstoß beider Radfahrer, wodurch diese stürzten. Der 47-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: ...

mehr