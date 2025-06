Polizei Bochum

POL-BO: Kleine Helfer ganz groß: Kinder verteilen "Dank- und Denkzettel"

Witten (ots)

Im Rahmen der landesweiten Initiative "Sicher im Straßenverkehr" war das Polizeipräsidium Bochum mit einer ganz besonderen Aktion in Witten unterwegs - und bekam dabei tatkräftige Unterstützung von kleinen Verkehrsexpertinnen und -experten.

Am Dienstagmorgen, 17. Juni, hieß es an der Hellwegschule und der AWO-Kita Heven: raus aus dem Klassenzimmer, rein in den Straßenverkehr - natürlich nur im übertragenen Sinne. Gemeinsam mit den Polizistinnen und Polizisten führten die Kinder Geschwindigkeitskontrollen durch. Doch statt nur erhobener Zeigefinger gab's auch jede Menge Lob.

Denn wer sich an die Tempolimits hielt, wurde nicht geblitzt, sondern belohnt - mit einem selbst gestalteten "Dankzettel" und dankenden Worten zur Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit und Rücksichtnahme. Ganze 180 dieser bunten Danksagungskarten wurden verteilt.

Weniger erfreulich: Vier Autofahrende hatten es etwas zu eilig und hielten sich nicht an das vorgegebene Tempo - sie bekamen einen "Denkzettel" in Form eines Verwarnungsgeldes.

Die Aktion war für alle Teilnehmenden ein voller Erfolg und die Resonanz bei den Kindern, Eltern und Schulen durchweg positiv.

Unser Appell zum Schluss: Fahren Sie vorsichtig und langsam, besonders rund um Schulen und Kitas. So können auch Sie zur Schulwegsicherung unserer Kinder beitragen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell