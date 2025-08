Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkrempler in der Bahnhofstraße

Apolda (ots)

Am 01.08.2025 ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Bahnhofstraße in Apolda. Hierbei parkte der Fahrer eines Pkw Daimler sein Fahrzeug ordnungsgemäß in einer dortigen Parkbucht ein. Die Fahrerin eines Pkw Renault beabsichtigte an dieser Stelle mit ihrem Fahrzeug hinter dem bereits geparkten Pkw einzuparken und geriet hierbei mit ihrem Fahrzeug an den geparkten Pkw. An dem Fahrzeug Renault entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell