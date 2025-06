POL-HRO: BMW in Rostock ausgebrannt - 50.000 Euro Schaden

Ludwigslust (ots) - Gegen 16:30 Uhr kam es am heutigen Dienstag in Ludwigslust zu einem Wohnungsbrand in dessen Folge derzeit ein Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar ist. Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einem Brandausbruch in der Küche in einer Wohnung in der Johann-Georg-Barca-Straße in Ludwigslust. Insgesamt 47 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus ...

