Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 8-jähriger Junge nach intensiven Suchmaßnahmen in Rostock wohlbehalten angetroffen

Rostock (ots)

Um 18:40 Uhr erhielt die Polizei am heutigen Dienstag die Mitteilung, dass ein 8-jähriger Junge in Rostock vermisst wird. Dieser hatte sich in einem unbeobachteten Moment gegen 18 Uhr von der Wohnanschrift im Bereich Kabutzenhof entfernt. Durch die Polizei wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben mehreren Funkwagen der Rostocker Polizei kamen auch ein Fährtenhund, der Polizeihubschrauber und ein Polizeiboot im Bereich des Stadthafens zum Einsatz. Auch der ÖPNV sowie die Taxiunternehmen werden bei derartigen Suchen immer wieder mit informiert und leisten wertvolle Unterstützung. Gegen 20:40 Uhr kam dann die erleichternde Mitteilung, dass der 8-jährige Junge wohlbehalten am Teich am Friedensforum angetroffen wurde. Kurz darauf konnte die Mutter ihren Sohn wieder in die Arme schließen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Suchmaßnahmen. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell