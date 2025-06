Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der L03 Höhe Piraten Openair in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Am 17.06.2025 gegen 16:35 Uhr ereignete sich im Bereich der Einmündung L03/Schweriner Landstraße in Grevesmühlen ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, da ein Fahrzeugführer eines Pkw beim Abbiegevorgang in die Schweriner Landstraße die Vorfahrt des durchfahrenden Pkw in Richtung Upahl missachtete. Beide beteiligten Pkw waren in der weiteren Folge nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten wurden durch die eingesetzten Rettungs- und Notarztwagen in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Begutachtung verbracht. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen unterstützten bei der Absicherung und Beräumung der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 EUR. Während der Unfallaufnahme waren sowohl die L03 als auch die Schweriner Landstraße für ca. zwei Stunden voll gesperrt. André Lehmkuhl Polizeihauptkommissar Polizeirevier Grevesmühlen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell