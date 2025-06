Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Moped aufgefahren

Jena (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstagmittag in der Buchaer Straße gekommen. Ein Pkw-Fahrer beabsichtigte auf die Ammerbacher Straße aufzufahren, hielt dabei kurz an. Dies erkannte der dahinterfahrende Lenker eines Kleinkraftrades zu spät und fuhr dem Pkw hinten auf. Der 16-jährige Mopedfahrer verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der hinzugerufene Vater des Jungen kümmerte sich um die Bergung des verunfallten Gefährts.

