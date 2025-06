LPI-J: Am Tatort gestellt

Weimar (ots) - Am Mittwochabend, gegen 20:45 Uhr konnte ein Zeuge in der Mellinger Hirtentorstraße beobachten, wie ein schwarz gekleideter Mann die Kennzeichen eines Ford entwendete. Anschließend entfernte sich der Täter in einem schwarzen Bentley Coupé. Wer Hinweise zu Tat und Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

