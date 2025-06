Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Konkretisierung: Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Jena und der Landespolizeiinspektion Jena zum Versammlungsgeschehen am 14.06.2025 in Jena

Aufgrund einer angemeldeten Kundgebung unter dem Titel "Freiheit für alle Antifaschist*innen" mit erwarteten 2000, ggf. 2500 Teilnehmenden müssen Durchreisende und Jenaer Anwohnende im Innenstadtbereich ab 14 Uhr mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die geplante Aufzugsstrecke führt über folgende Straßen/ Plätze: Auftaktkundgebung: ca. 14:00 Uhr - 15:00 Uhr, Holzmarkt

- Aufzug: ca. 15:00 Uhr - 18:00 Uhr - Route: Holzmarkt - Kronengasse - Am Volksbad - Knebelstraße - Fischergasse - Löbdergraben - Lutherplatz - Am Anger - Käthe-Kollwitz-Straße - Am Planetarium - Bibliotheksplatz - Weigelstraße - Johannisstraße - Johannisplatz - Straße des 17. Juni - Humboldtstraße - Erfurter Straße - Katharinenstraße - Lutherstraße - Ernst-Haeckel-Platz - Schillerstraße - Engelplatz - Grietgasse - Am Volksbad - Unterführung Paradiesbahnhof - Wiese bei den "Drei Moiren" - Zwischenkundgebungen:

a) Am Anger Höhe Gefahrenabwehrzentrum b) Johannisplatz

- Abschlusskundgebung: ca. 18:00 Uhr - 21:00 Uhr, Wiese bei den "Drei Moiren"

Es wird zu einer erhöhten polizeilichen Präsenz in der Jenaer Innenstadt kommen. Der Bereich Holzmarkt, Löbdergraben/ Teichgraben wird zw. 13 und 15 Uhr für den Verkehr gesperrt sein.

Besuchende des Jobwalks, die mit dem Auto anreisen, gelangen über die Kollegiengasse oder Weigelstraße auf den Parkplatz Eichplatz bzw. umliegende Parkhäuser. Der Marktplatz ist zu Fuß erreichbar. Das Demonstrationsgeschehen findet in ausreichendem Abstand zum Marktplatz statt, so dass Besuchende des Jobwalks nicht beeinträchtigt werden.

Besuchende von Jugendweihe-Feierlichkeiten im Volkshaus: Die Aufzugstrecke führt nicht am Volkshaus vorbei. Umliegende Parkplätze sind erreichbar. Bitte planen Sie ausreichend Zeit für die Anreise ein. Aufgrund des Paradies-Triathlons kommt es zudem auf der Stadtrodaer Straße zu Verkehrsbehinderungen, da diese stadtein- und -auswärts auf jeweils eine Spur eingeengt wird.

Das Versammlungsgeschehen wird ab 14 Uhr beginnend bis in die frühen Abendstunden andauern. Aufgrund von Absperrmaßnahmen im Innenstadtbereich ist mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr und Straßenverkehr zu rechnen. Die Einschränkungen für die Bevölkerung werden versucht, so gering wie möglich zu halten.

Die Landespolizeiinspektion Jena wird am Einsatztag durch Einsatzkräfte aus dem gesamten Freistaat Thüringen sowie aus anderen Bundesländern unterstützt. Die Polizei schützt das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 8 Grundgesetz für alle Versammlungsteilnehmer, geht hierbei jedoch konsequent gegen Verstöße nach dem Versammlungsgesetz sowie weiteren Rechtsvorschriften vor. Das Grundrecht der Pressefreiheit und die ungehinderte Berichterstattung nehmen für die Polizei einen hohen Stellenwert ein. Telefonisch können sich Medienvertreter für Informationen unter der Telefonnummer 03641 81-1503 am 14.06.2025 ab 12:00 Uhr an die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Jena wenden.

