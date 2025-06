LPI-J: Zwei Radfahrer zusammengestoßen

Weimar (ots) - Im Verlaufe des Pfingstwochenendes versuchten unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Weimarer Innenstadt einzubrechen. Sie gelangten auf unbekannte Weise in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Dort befindet sich die Zugangstür zu einer Arztpraxis, die versucht wurde mittels Hebelwerkzeug zu öffnen. Dies gelang nicht, so dass sich der oder die Täter ohne Diebesgut vom Tatort entfernten. ...

mehr