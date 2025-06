LPI-J: Keller leergeräumt

Apolda (ots) - In der Bahnhofstraße in Apolda kam es im Zeitraum zwischen dem 04.06. und dem 11.06.2025 zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Aus einer dortigen Wohnung wurden ein Laptop und eine Playstation im Wert von etwa 400 Euro gestohlen. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

