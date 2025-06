Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einem Mehrfamilienhaus mit hohem Sachschaden in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Gegen 16:30 Uhr kam es am heutigen Dienstag in Ludwigslust zu einem Wohnungsbrand in dessen Folge derzeit ein Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar ist. Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einem Brandausbruch in der Küche in einer Wohnung in der Johann-Georg-Barca-Straße in Ludwigslust. Insgesamt 47 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Ludwigslust, Techentin, Kummer und Hornkaten kamen vor Ort zum Einsatz und evakuierten zunächst das Wohnhaus und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Insgesamt wurden 10 Bewohner evakuiert und konnten mit Unterstützung der Stadtvertretung und der Wohnungsverwaltung anderweitig untergebracht werden. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes haben den Brandort beschlagnahmt. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen Unbekannt. Die vorläufige Schadenshöhe wird auf 500.000 Euro geschätzt. Erfreulicherweise kamen keine Personen bei dem Brand zu Schaden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

