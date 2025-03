Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrüche am helllichten Tag in Siegen - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen (ots)

Gleich zu zwei Tageswohnungseinbrüchen ist es am Montag (03.03.2025) in Siegen gekommen.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 20:00 Uhr. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weißtalstraße. Sie gelangten über die Terassentür ins Innere und durchwühlten dort mehrere Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zu einem weiteren Einbruch bei Tage kam es in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 19:15 Uhr in der Ziegeleistraße in Siegen-Geisweid.

Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Von dort öffnete man gewaltsam die Wohnungstür in der ersten Etage. Die Eindringlinge durchwühlten den kompletten Wohnungsbereich. Nach bisherigem Erkenntnisstand erbeuteten die Täter Schmuck im unteren, fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell