Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vier Verletzte nach Geruchsemissionen an Schule

Northeim (ots)

37574 Einbeck, Hullerser Tor, Freitag, 08.11.2024, 09.00 Uhr

EINBECK (mil)

Am Freitagmorgen wurde sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr Einbeck wegen Geruchsemissionen an einer Schule am Hullerser Tor in Einbeck alarmiert. Ein Schüler teilte seiner Lehrerin einen unangenehmen Geruch auf der Herrentoilette mit, welcher sich anschließend im gesamten Gebäudetrakt ausbreitete. Eine Messung durch die Feuerwehr ergab keinerlei Hinweise auf einen Gasaustritt. Der Ursprung der Geruchsemission ist bislang unbekannt.

Vorsorglich wurden über 25 Personen medizinisch vor Ort durch die hinzugezogenen Rettungskräfte sowie eines Notarztes untersucht.

Zwei Schüler (15 und 18 Jahre), eine Schülerin (15 Jahre) sowie eine 35-jährige Frau wurden mit anhaltenden leichten Atemwegsbeschwerden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Gebäudetrakt wurde vorsorglich gesperrt. Die Ermittlungen zu der Ursache der Geruchsemission dauern an.

