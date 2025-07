POL-NB: Schwerer Unfall auf der Kreisstraße 47

Demmin (ots) - Am Dienstagabend hat die Polizei Demmin ein Frauen-Duo beim Einbruch und Diebstahl in ein ehemaliges Blumengeschäft in der Treptower Straße erwischt. Als die Streife gegen 22.00 Uhr nach einem Zeugenhinweis das Gebäude prüfen wollte, begegneten sie zunächst einer 43-Jährigen auf dem Bürgersteig, die gerade mit dem Rad und mit einem Hänger voll Diebesgut vor der Polizei flüchten wollte. Neben ihr ...

