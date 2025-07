Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebinnen von Polizei auf frischer Tat erwischt

Demmin (ots)

Am Dienstagabend hat die Polizei Demmin ein Frauen-Duo beim Einbruch und Diebstahl in ein ehemaliges Blumengeschäft in der Treptower Straße erwischt. Als die Streife gegen 22.00 Uhr nach einem Zeugenhinweis das Gebäude prüfen wollte, begegneten sie zunächst einer 43-Jährigen auf dem Bürgersteig, die gerade mit dem Rad und mit einem Hänger voll Diebesgut vor der Polizei flüchten wollte. Neben ihr befand sich ein weiteres Rad mit Hänger - ebenfalls behängt und gefüllt mit gestohlenen Sachen.

Die Polizisten hielten die Frau auf und kontrollierten den Innenraum des ehemaligen Ladens. Dort versteckte sich eine 47-jährige Frau, die leicht aggressiv reagierte, als sie die Polizisten erblickte.

An beiden Rädern und in beiden Hängern befanden sich überwiegend Artikel für Blumen (Körbe, Vasen) im Wert von etwa 200 Euro. Der Sachschaden durch den Einbruch beträgt etwa 50 Euro.

Beide polizeibekannte Frauen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen im Revier wieder entlassen zu ihren Rädern. Das Diebesgut stellte die Polizei sicher.

Die Kripo Demmin übernimmt die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch und dem Diebstahl.

Beide Frauen sind Deutsche.

