POL-HAM: Alleinunfall im Einmündungsbereich Marker Allee/ Ahseufer - Sozia leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer kam mit schweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, dem 18. Juni, in der Arthur-Dewitz-Straße in ein Hammer Krankenhaus. Der Mann aus Hamm war mit seinem Rad auf dem Fahrradweg in Richtung Westen unterwegs, als er mit dem VW einer 51-jährigen Frau zusammenstieß. Die Frau beabsichtigte, von der Arthur-Dewitz-Straße nach links in die Adenauer Allee ...

