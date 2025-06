Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (19.06.2025) zwischen 01.15 Uhr und 08.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße "Im Brühl" in Eltingen. Die Unbekannten hebelten hierzu ein Fenster auf und gelangt so in das Innere des Reihenhauses. Hier durchsuchten sie mutmaßlich das gesamte Wohnhaus, während die Anwohner im Haus schliefen. Die Täter entwendeten mehrere Elektrogeräte, einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie vor dem Wohnhaus ein abgestelltes Fahrrad. Der entstandene Sachschaden sowie die Höhe des Diebesgutes sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Vermutlich dieselben Täter kletterten im selben Tatzeitraum wenige Häuser weiter über eine Garage auf einen Balkon im ersten Stock eines Wohnhauses. Von diesem kletterten sie auf zwei weitere Balkone, mutmaßlich auf der Suche nach weiterem Diebesgut. Ob die Täter hierbei Beute machten, ist ebenfalls noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell