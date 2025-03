Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei kassiert 5000 Euro Geldstrafe

Kleve - Wesel (ots)

Bei Kontrollen im ICE 123, welcher von Amsterdam nach Frankfurt am Main fährt, nahm die Bundespolizei am 24.03.25 auf Höhe des Bahnhofs Wesel einen 36 - Jährigen fest. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main suchte den Marokkaner mit Haftbefehl. Zuvor verurteilte ihn das Amtsgericht Frankfurt am Main wegen Beleidigung in Tateinheit mit Nötigung zu einer Geldstrafe von 5000 Euro sowie einer Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen. Der Mann zahlte die Geldstrafe bei der Bundespolizei und entging somit der Freiheitsstrafe.

