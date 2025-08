Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Auto-System meldet Unfall auf Überholstrecke

Rumpshagen (ots)

Heute Morgen hat es gegen 07:30 Uhr einen Unfall auf der B192 auf dem "Überholberg" nahe Rumpshagen gegeben. Ein 50-Jähriger ist mit seinem Mercedes in Richtung Neubrandenburg unterwegs gewesen. Etwa auf Bergmitte, wo es noch zweispurig ist, landete das Auto rechts im Graben. Ob das in Folge eines möglichen Überholvorgangs passiert ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang auch Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Waren unter 03991 / 1760 zu melden.

Der Autofahrer wurde nach aktuellem Stand schwerverletzt. Vor Ort waren neben Polizei und Feuerwehr auch Rettungswagen und Rettungshubschrauber im Einsatz.

Das Fahrzeug des Mannes hatte nach dem Unfall einen automatischen "emergency call" - also einen Notruf - in Richtung der Rettungsleitstelle abgesetzt. Dadurch erfuhr die Rettung von dem Unfall und konnte das Unfallauto lokalisieren. Anschließend hat die Rettungsleitstelle die Polizei informiert.

Die Strecke war nach dem Unfall für etwa eine Stunde zunächst voll gesperrt. Aktuell wird der Verkehr halbseitig in beide Richtungen am Unfallort vorbeigeleitet.

Der Fahrer ist Deutscher.

