Polizei Wuppertal

POL-W: W Strategische Fahndungsmaßnahmen in Wuppertal zur Bekämpfung der Straßen-, Gewalt- und Messerkriminalität

Wuppertal (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, hat die Polizei Wuppertal in den 
Innenstadtbereichen von Barmen und Elberfeld strategische 
Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. 

Im Fokus der Einsatzkräfte, an denen neben einer Vielzahl von 
uniformierten und zivilen Beamten der Polizei auch Kräfte der 
Bereitschaftspolizei teilgenommen haben, stand die Bekämpfung der 
Straßenkriminalität - insbesondere der Messerkriminalität.

Während des Einsatzes wurden insgesamt 327 Personen und Fahrzeuge 
kontrolliert. Bei den Kontrollen stellten die Beamten 20 verbotene 
Gegenstände sicher. Dazu zählen insbesondere 5 Messer, 2 Schlagstöcke
und 2 Schlagringe. Des Weiteren konnten diverse Betäubungsmittel 
sichergestellt werden.

Im Rahmen einer auf der Straße Gathe eingerichteten Kontrollstelle 
missachtete ein 37-jähriger Fahrer eines VW Golf die Anhaltezeichen 
der Polizei. In der Folge flüchtete der Mann über innerstädtische 
Straßen bis in ein Parkhaus eines Krankenhauses, in dem er 
selbstverschuldet verunfallte. Daraufhin nahmen die eingesetzten 
Kräfte den Mann fest. Er war nicht im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis, führte den Pkw unter dem Einfluss von 
Betäubungsmitteln und hatte selbst welche dabei. 

Gegen 22:25 Uhr wurden Einsatzkräfte auf eine Auseinandersetzung in 
der Straße Hofaue aufmerksam. Im Rahmen der Fahndung trafen die 
Polizisten zwei Personengruppen an. Sie stellten zwei Messer und 
einen Schlagstock sicher.

Um gegen Straßen-, Gewalt- und insbesondere Messerkriminalität 
vorzugehen und damit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu 
stärken, wird die Polizei Wuppertal auch in Zukunft in unregelmäßigen
Abständen ähnliche Kontrollaktionen durchführen.

