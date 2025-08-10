Polizei Wuppertal

POL-W: W Strategische Fahndungsmaßnahmen in Wuppertal zur Bekämpfung der Straßen-, Gewalt- und Messerkriminalität

Wuppertal (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, hat die Polizei Wuppertal in den Innenstadtbereichen von Barmen und Elberfeld strategische Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Im Fokus der Einsatzkräfte, an denen neben einer Vielzahl von uniformierten und zivilen Beamten der Polizei auch Kräfte der Bereitschaftspolizei teilgenommen haben, stand die Bekämpfung der Straßenkriminalität - insbesondere der Messerkriminalität. Während des Einsatzes wurden insgesamt 327 Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Bei den Kontrollen stellten die Beamten 20 verbotene Gegenstände sicher. Dazu zählen insbesondere 5 Messer, 2 Schlagstöcke und 2 Schlagringe. Des Weiteren konnten diverse Betäubungsmittel sichergestellt werden. Im Rahmen einer auf der Straße Gathe eingerichteten Kontrollstelle missachtete ein 37-jähriger Fahrer eines VW Golf die Anhaltezeichen der Polizei. In der Folge flüchtete der Mann über innerstädtische Straßen bis in ein Parkhaus eines Krankenhauses, in dem er selbstverschuldet verunfallte. Daraufhin nahmen die eingesetzten Kräfte den Mann fest. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, führte den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte selbst welche dabei. Gegen 22:25 Uhr wurden Einsatzkräfte auf eine Auseinandersetzung in der Straße Hofaue aufmerksam. Im Rahmen der Fahndung trafen die Polizisten zwei Personengruppen an. Sie stellten zwei Messer und einen Schlagstock sicher. Um gegen Straßen-, Gewalt- und insbesondere Messerkriminalität vorzugehen und damit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, wird die Polizei Wuppertal auch in Zukunft in unregelmäßigen Abständen ähnliche Kontrollaktionen durchführen.

