POL-W: POL-W: SG Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau
Wuppertal (ots)
Seit gestern suchte die Polizei nach der vermissten Gudrun M. aus Solingen (siehe Pressemeldung vom 07.08.2025, 16:03 Uhr: "POL-W: SG Vermisstensuche nach der 79-jährigen Gudrun M. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe", oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811).
Der Aufenthaltsort der Gudrun M. ist der Polizei bekannt, Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.
Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Bild nicht weiter zu verwenden.
