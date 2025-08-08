Polizei Wuppertal

POL-W: POL-W: SG Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Wuppertal (ots)

Seit gestern suchte die Polizei nach der vermissten Gudrun M. aus Solingen (siehe Pressemeldung vom 07.08.2025, 16:03 Uhr: "POL-W: SG Vermisstensuche nach der 79-jährigen Gudrun M. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe", oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811).

Der Aufenthaltsort der Gudrun M. ist der Polizei bekannt, Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Bild nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell