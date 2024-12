Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: +++Nach Ausweichmanöver auf Dach gelandet+Zeugen gesucht nach Unfallfluchten+Anhänger im Kreisverkehr umgekippt+Parkendes Auto touchiert+++

Dillenburg (ots)

Driedorf: Nach Ausweichmanöver auf Dach gelandet- Heute Morgen (19.12.2024) gegen 7 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Friedberg die Bundesstraße aus Driedorf kommen in Richtung Herborn. Um einem entgegenkommenden Lkw auszuweichen, der auf die Fahrbahn des 36-Jährigen ausscherte, nahm dieser eine Vollbremsung vor. Die Kontrolle über sein Fahrzeug verlierend, geriet er in den Straßengraben, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach landete. Der Autoführer blieb dabei glücklicherweise unverletzt, kam aber zur Abklärung ins Krankenhaus. Der entgegenkommende Lkw entfernte sich vom Unfallort. Die Herborner Polizei erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 027724 / 7050).

Herborn: Zeugen gesucht nach Unfallfluchten- Mutmaßlich ein und derselbe Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen Dienstagabend (17.12.2024) 19:30 Uhr und Mittwochmorgen (18.12.2024) 11 Uhr zwei parkende Autos in der Schützenstraße in Herborn. Beide Fahrzeuge waren in unmittelbarer Nähe zueinander abgestellt, der verursachte Sachschaden liegt bei insgesamt rund 3.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Herborner Polizei (Tel.: 027724 / 7050).

Hüttenberg: Anhänger im Kreisverkehr umgekippt- Ein Unbekannter befuhr am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr in Hüttenberg (Gemeine Rechtenbach) den Kreisverkehr in der Hessenstraße und nahm die Ausfahrt in Richtung Weidenhausen (L3054). Aus bislang unbekannten Gründen kippte der am Pkw befestigte Anhänger um und fiel auf die Verkehrsinsel. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher zeigte sich wenig beeindruckt und setzte nach Aufrichten des Anhängers die Fahrt fort. Aufgrund des Gewichts ist wahrscheinlich, dass der Fahrer beim Aufrichten des Anhängers unterstützt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar entgegen (Tel.: 06441 / 9180).

Herborn: Parkendes Auto touchiert- In den Nachmittagsstunden des 18.12.2024 zwischen 15 und 17 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW im Hüttenweg in Breitscheid, Höhe Hausnummer 5. Mutmaßlich beim Ausparken stieß dieser mit dem abgeparkten Fahrzeug zusammen und hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro am vorderen Kotflügel. Zeugen können sich an die Dillenburger Polizei wenden (Tel.: 02771 / 9070).

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell