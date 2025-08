Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall auf der Autobahn

Mönchengladbach BAB 52, 04.08.2025,02:31 Uhr, Fahrtrichtung Roermond (ots)

In der Nacht wurde der Feuerwehr ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 52 in Höhe der Anschlussstelle Hardt, Fahrtrichtung Roermond, gemeldet. Hier sollte ein PKW nach rechts in den Seitenstreifen eingeschlagen und anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden sein. Vor Ort bestätigte sich den Einsatzkräften die gemeldete Lage. Ein PKW stand schräg zur Fahrbahn mitten auf der Autobahn. Im PKW befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits keine Person mehr. Ersthelfer hatten die Fahrerin aus dem PKW gezogen und am Seitenstreifen betreut.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben den Brandschutz sichergestellt, auslaufende Betriebsmittel aufgenommen und Sicherungsmaßnahmen an dem PKW durchgeführt. Der Rettungsdienst hat die Person versorgt und anschließend in ein Mönchengladbacher Krankenhäuser transportiert.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Autobahn in Fahrtrichtung Roermond voll gesperrt.

Im Einsatz war der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

