FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mönchengladbach-Am Wasserturm, 03.08.2025, 10:21 Uhr, Marktfeldstraße/Lindenstraße (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen ist bei der Leitstelle der Feuerwehr eine Notrufmeldung über einen Verkehrsunfall zwischen zwei PKW eingegangen, wobei sich noch eine Person nicht ansprechbar in einem der PKW befinden sollte. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die gemeldete Lage vor Ort bestätigen. Es war zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW gekommen, wobei einer der beiden PKW die Hauswand eines angrenzenden Gebäudes leicht beschädigt hatte. Zudem waren Betriebsmittel ausgelaufen. Entgegen der ersten Meldung befand sich aber keine Person mehr im PKW und beide beteiligten Personen waren auch ansprechbar, standen aber unter Schock. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben den Brandschutz sichergestellt, auslaufende Betriebsmittel aufgenommen und Sicherungsmaßnahmen an beiden PKW durchgeführt. Der Rettungsdienst hat beide Personen versorgt und anschließend in zwei Mönchengladbacher Krankenhäuser transportiert.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Kreuzung Marktfeldstraße/Lindenstraße für den Verkehr gesperrt. Die Polizei hat die Untersuchungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Im Einsatz war der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

