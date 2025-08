Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Niederschlagswasser drückt in Keller eines Wohnhauses

Mönchengladbach-Bonnenbroich, 02.08.2025, 17:17 Uhr RItterstraße (ots)

Am späten Nachmittag meldeten Anwohner von der Ritterstraße einen Wassereinbruch in ihren Keller. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Von einer angrenzenden Baustelle gelang Niederschlagswasser, welches sich dort gesammelt hat, durch die Hauswand in den Keller des Wohnhauses. Das Wasser, welches sich direkt an der Hauswand sammelte, pumpten die Einsatzkräfte mit Hilfe einer Tauchpumpe ab.

Im weiteren Verlauf unterstützte ein Fachberater des THW aus Mönchengladbach die Einsatzkräfte. In Zusammenarbeit wurden provisorische Abdichtungsmaßnahmen sowie kleinere Deiche aus Bauholz und Folie erstellt, um weiteres Niederschlagswasser von der Hauswand abzuleiten.

Im Einsatz waren ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum, ein Fachberater sowie ein Helfer des THW Mönchengladbach und der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell