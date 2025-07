Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Überschlagener PKW nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach BAB 46, 31.07.2025, 17:51 Uhr (ots)

Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf alarmiert. Laut Notruf sollte sich ein PKW auf der Autobahn überschlagen haben und auf dem Dach liegen. Vor Ort bestätigte sich den Einsatzkräften die Meldung. Die Fahrerin befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr in ihrem PKW. Nach medizinischer Erstversorgung transportierte ein Rettungswagen die Patientin in ein Krankenhaus. Im Einsatz war der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Wanlo und Wickrathberg der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter : Brandamtmann A. Flügel

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell