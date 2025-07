Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Bestimmungsgemäßes Auslösen einer Brandmeldeanlage

Mönchengladbach-Flughafen, 24.07.2025, 13:31 Uhr, Grunewaldstraße (ots)

Am frühen Nachmittag löste die Brandmeldeanlage eines Betriebes aus und alarmierte die Feuerwehr.

Vor Ort nahmen Mitarbeitende die Einsatzkräfte in Empfang und teilten mit, dass es in einer Halle zu einem Schwelbrand in einem Container gekommen ist. Mit Pressluftatmern ausgerüstet kontrollierte ein Trupp die verrauchte Halle und fand keinen aktiven Brandherd mehr vor.

Alle Personen hatten die Halle rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Durch das Öffnen von Hallentoren und Dachluken konnte der Rauch aus der Halle entweichen.

Die Brandmeldeanlage hat für eine Früherkennung gesorgt und die Mitarbeitenden rechtzeitig alarmiert. Ein größerer Schaden ist dadurch verhindert worden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen, sowie der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell