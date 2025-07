Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschraubereinsatz nach Sturz

Mönchengladbach-Rheydt, 22.07.2025, 12:18 Uhr, Brucknerallee (ots)

Am heutigen Mittag wurde der Rettungsdienst zu einem medizinischen Notfall gerufen. Eine Person ist durch eine Glasscheibe in einem Lichtschacht zwei Stockwerke in die Tiefe auf einen Zwischenboden gestürzt. Wegen des Meldebildes wurden nicht nur Rettungswagen und Notarzt, sondern auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Vor Ort gestalteten sich die Rettungsmaßnahmen schwieriger, weswegen ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Unterstützung benötigt wurde. Die betroffene Person konnte über eine Steckleiter aus dem Schacht ins Treppenhaus gerettet und notfallmedizinisch versorgt werden. Anschließend wurde sie schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz waren Rettungswagen und Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt) und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiterin: Brandoberinspektorin Karin Mrosek

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell