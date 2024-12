Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bassenheim, Am Gülser Weg; Einbruch in zwei Gewerbegebäude

Andernach / Bassenheim (ots)

In der Zeit vom 09.12.2024, 17:00 Uhr bis 09.12.2024, 05:00 Uhr, kam es in Bassenheim, Am Gülser Weg in ein Bürogebäude und einen Firmenkomplex zu jeweils einem Einbruch. Der/die unbekannten Täter drangen in die Gebäude ein und durchsuchten diese nach Wertgegenstände. Die Polizei bittet daher, dass sich Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen/ Fahrzeugen oder dem Tatgeschehen, in diesem Bereich machen können, sich bei der Polizei in Andernach melden. Kontaktdaten der Polizei in Andernach: 02632- 9210.

