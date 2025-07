Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ein Verletzter nach Küchenbrand

Mönchengladbach-Eicken, 24.07.2025, 01:00 Uhr, Am Landgericht (ots)

In der Nacht kam es an der Straße Am Landgericht zu einem Küchenbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort hatte sich Fett in einer Pfanne entzündet. Eine Person zog sich beim erfolgreichen Löschversuch allerdings Brandverletzungen zu. Die hinzugerufene Feuerwehr versorgte den Verletzten und kontrollierte die Wohnung. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde der Rauch entfernt. Drei weitere Personen, die sich ebenfalls dort befunden hatten, blieben unverletzt. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

