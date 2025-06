POL-F: 250604 - 0588 Frankfurt - Gallus: Polizei nimmt Dealer fest

Frankfurt (ots) - Wo ist Laura P.? Das fragt sich die Frankfurter Polizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Seit 03.06.2025 21:45 Uhr ist die 14-jährige Laura P. aus der elterlichen Wohnung in der Sudermannstraße in Frankfurt am Main abgängig. Die Laura P. kann wie folgt beschrieben werden: schlank, 170 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, dunkle schulterlange Haare, bekleidet mit schwarzem ...

mehr