Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250604 - 0587 Frankfurt-Innenstadt: Täterfestnahme nach Wurf von Verkehrsschild

Frankfurt (ots)

(bo) Am Dienstagabend (3. Juni 2025) kam es zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in der Schillerstraße. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhren die beiden Geschädigten im Alter von 27 und 49 Jahren gegen 19:50 Uhr die Rolltreppe der Hauptwache in der Schillerstraße abwärts. Zu diesem Zeitpunkt nahm der 41-jährige stark alkoholisierte Tatverdächtige ein in der Schillerstraße am Boden liegendes Verkehrsschild an sich und warf es in Richtung der beiden Geschädigten, ohne sie zu treffen.

Danach flüchtete der 41-Jährige in Richtung der Eschersheimer Landstraße. Die Männer erblickten den Tatverdächtigen gegen 20.35 Uhr im Bereich des Eschenheimer Turms und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und die Polizei verbachte ihn auf Grund seiner Wohnsitzlosigkeit in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt zwecks richterlicher Vorführung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell