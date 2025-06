Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250603 - 0584 Frankfurt-Nordend: Besonders schwerer Diebstahl aus Schmuck- und Antiquitätenhandel - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) In der Zeit von Sonntag (1. Juni 2025) 09:30 Uhr bis Montag (2. Juni 2025) 09:30 Uhr kam es im Oeder Weg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bei dem Tatobjekt handelt es sich um ein Schmuck- und Antiquitätengeschäft, welches sich im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses im Oeder Weg befindet. Nach aktuellen Ermittlungen begaben sich die unbekannten Täter zur linken Eingangstür, hebelten diese mit mehreren Ansätzen im Bereich des Schlosses auf und gelangten so in den Innenraum des Objekts. Dann verschafften sie sich Zugang in den angrenzenden rechten Verkaufsraum und entwendeten aus den dort befindlichen Schränken und Vitrinen Gegenstände im unteren 6-stelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell