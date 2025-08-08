Polizei Wuppertal

POL-W: W Lkw-Fahrer erleidet schwere Verletzungen

Wuppertal (ots)

Gestern am späten Abend (07.08.2025, 22:45 Uhr) erlitt ein 59-jähriger Lkw-Fahrer schwere Verletzungen, als er auf einem Firmengelände am Deutschen Ring aus seinem Fahrzeug ausstieg. Der 59-Jährige beabsichtigte aus dem Führerhaus seines Lkw Mercedes auszusteigen. Dabei rollte der Lkw los und stieß gegen einen abgestellten Container. Der Mann wurde zwischen Fahrzeugtür und Führerhaus eingeklemmt. In der Folge rollte der Lkw gegen einen geparkten Sattelauflieger und kam zum Stehen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell