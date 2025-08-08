PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Lkw-Fahrer erleidet schwere Verletzungen

Wuppertal (ots)

Gestern am späten Abend (07.08.2025, 22:45 Uhr) erlitt ein 
59-jähriger Lkw-Fahrer schwere Verletzungen, als er auf einem 
Firmengelände am Deutschen Ring aus seinem Fahrzeug ausstieg. 

Der 59-Jährige beabsichtigte aus dem Führerhaus seines Lkw Mercedes 
auszusteigen. Dabei rollte der Lkw los und stieß gegen einen 
abgestellten Container. Der Mann wurde zwischen Fahrzeugtür und 
Führerhaus eingeklemmt. In der Folge rollte der Lkw gegen einen 
geparkten Sattelauflieger und kam zum Stehen. 

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur
stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

