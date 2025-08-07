PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Autofahrer gesucht - Jugendliche werfen mit Postkiste

Wuppertal (ots)

Am 05.08.2025, gegen 21:50 Uhr, kam es auf der Merscheider Straße zu 
einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Zeugen beobachteten, wie vier männliche Jugendliche (13, 14, 15, 15) 
an der Bushaltestelle "Merscheid" aus einem Briefverteilerschrank, 
der neben der Bushaltestelle aufgestellt ist, gelbe Postkisten 
herausholten. In der Folge warf einer der Jugendlichen eine der 
Kisten auf die Straße, woraufhin ein Autofahrer / eine Autofahrerin 
mit seinem / ihrem Fahrzeug ausweichen musste, um einen Zusammenstoß 
zu verhindern.

Die eingesetzten Beamten konnten die vier Jugendlichen im Nahbereich 
antreffen.

Die Polizei bittet den Autofahrer / die Autofahrerin oder 
Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

