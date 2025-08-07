Polizei Wuppertal

POL-W: SG Autofahrer gesucht - Jugendliche werfen mit Postkiste

Wuppertal (ots)

Am 05.08.2025, gegen 21:50 Uhr, kam es auf der Merscheider Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen beobachteten, wie vier männliche Jugendliche (13, 14, 15, 15) an der Bushaltestelle "Merscheid" aus einem Briefverteilerschrank, der neben der Bushaltestelle aufgestellt ist, gelbe Postkisten herausholten. In der Folge warf einer der Jugendlichen eine der Kisten auf die Straße, woraufhin ein Autofahrer / eine Autofahrerin mit seinem / ihrem Fahrzeug ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die eingesetzten Beamten konnten die vier Jugendlichen im Nahbereich antreffen. Die Polizei bittet den Autofahrer / die Autofahrerin oder Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

