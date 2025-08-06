PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/HA - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und des Polizeipräsidiums Hagen nach einem Schusswaffengebrauch in Wuppertal-Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Am heutigen Mittwoch (06.08.2025) kam es in Wuppertal-Vohwinkel unter anderem zu einem polizeilichen Einsatz einer Schusswaffe.

Dazu haben die Staatsanwaltschaft Wuppertal und die Polizei Hagen eine gemeinsame Presseerklärung veröffentlicht.

Die Meldung ist unter folgendem Link einzusehen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6091865

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin Janina Bachtenkirch

Tel.: 0202-5748-104

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
  • 06.08.2025 – 14:36

    POL-W: SG Körperverletzung nach Streit unter Bekannten

    Wuppertal (ots) - Am 05.08.2025, gegen 23:30 Uhr, kam es auf der Goerdelerstraße zu einem Streit, der mit einer gefährlichen Körperverletzung endete. Ein 47-jähriger und ein 52-jähriger Mann gerieten zunächst in Streit. Wenig später richtete der 52-Jährige eine PTB-Waffe auf seinen Kontrahenten und schoss. Durch die Wirkung der Schussabgabe wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte zur ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 13:05

    POL-W: W Älteres Ehepaar um höhere Summe Geld bestohlen

    Wuppertal (ots) - Am 04.08.2025 erbeuteten bislang unbekannte Betrüger Bargeld zweier Senioren aus Wuppertal-Oberbarmen. Das Ehepaar erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Bankangestellten. Dieser teilte mit, dass die Konten der Eheleute überprüft werden müssten. Aus diesem Grund schicke er einen Mitarbeiter, der die dazugehörigen EC-Karten an der Wohnanschrift (Berliner Straße) entgegen und zur Prüfung mitnimmt. ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 08:24

    POL-W: SG Pkw kollidiert mit Verkehrsinsel - Unfall in Merscheid

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Dienstag (05.08.2025, gegen 02:10 Uhr) ereignete sich auf der Beethovenstraße ein Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger war mit seinem Opel Combo auf der Beethovenstraße in Richtung Merscheider Straße unterwegs, als er mit einer Verkehrsinsel kollidierte. In der Folge schob der Solinger die Verkehrsinsel wenige Meter vor sich her und kam ...

    mehr
