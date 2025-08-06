POL-W: W/HA - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und des Polizeipräsidiums Hagen nach einem Schusswaffengebrauch in Wuppertal-Vohwinkel
Wuppertal (ots)
Am heutigen Mittwoch (06.08.2025) kam es in Wuppertal-Vohwinkel unter anderem zu einem polizeilichen Einsatz einer Schusswaffe.
Dazu haben die Staatsanwaltschaft Wuppertal und die Polizei Hagen eine gemeinsame Presseerklärung veröffentlicht.
Die Meldung ist unter folgendem Link einzusehen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6091865
Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin Janina Bachtenkirch
Tel.: 0202-5748-104
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell