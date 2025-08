Polizei Wuppertal

POL-W: W Älteres Ehepaar um höhere Summe Geld bestohlen

Wuppertal (ots)

Am 04.08.2025 erbeuteten bislang unbekannte Betrüger Bargeld zweier Senioren aus Wuppertal-Oberbarmen. Das Ehepaar erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Bankangestellten. Dieser teilte mit, dass die Konten der Eheleute überprüft werden müssten. Aus diesem Grund schicke er einen Mitarbeiter, der die dazugehörigen EC-Karten an der Wohnanschrift (Berliner Straße) entgegen und zur Prüfung mitnimmt. Für das Procedere müssen auch die individuellen und geheimen PIN-Nummern genannt werden. Der 82-Jährige und seine 81-jahrige Frau schenkten dem Mann am Telefon Glauben und händigten einem Unbekannten ihre Debitkarten und zu Hause aufbewahrtes Bargeld aus. Anschließend meldete sich fernmündlich ein echter Bankangestellter bei dem Ehepaar und teilte mit, dass er eine angewiesene Zahlung in Höhe eines vierstelligen Betrags stoppte. Eine weitere vierstellige Summe wurde bereits abgebucht. Daraufhin ließen die Senioren die Konten sperren und verständigten die Polizei. Die Person, die an der Wohnungstür die Debitkarten entgegennahm ist männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 m groß und von schlanker Statur. Der Mann hat einen afrikanischen Phänotypus, eine dunkle Hautfarbe und strubbelige Haare. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Zur Tatzeit war er mit einem hellen Hemd und einer blauen Jeans bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Täterin machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: - Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen.

