POL-W: SG Pkw kollidiert mit Verkehrsinsel - Unfall in Merscheid

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Dienstag (05.08.2025, gegen 02:10 Uhr) ereignete sich auf der Beethovenstraße ein Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger war mit seinem Opel Combo auf der Beethovenstraße in Richtung Merscheider Straße unterwegs, als er mit einer Verkehrsinsel kollidierte. In der Folge schob der Solinger die Verkehrsinsel wenige Meter vor sich her und kam in Höhe der Einmündung zur Büschberger Straße zum Stehen. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug führte. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro.

