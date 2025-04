Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannter raubt hochwertiges Mobiltelefon - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (24. April 2025) wurde einem 60-jährigen Krefelder ein hochwertiges Mobiltelefon geraubt. Der Mann hatte das Gerät zuvor auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten. Ein Interessent kontaktierte den Mann und verabredete sich gegen 16 Uhr mit ihm vor seiner Wohnanschrift. Der Interessent fertigte außerdem Fotos der Vertrags- und Lieferscheinunterlagen an. Danach zog er unvermittelt ein Pfefferspray aus der Jackentasche, sprühte es dem 60-Jährigen ins Gesicht und entriss ihm das Mobiltelefon. Der Unbekannte flüchtete über die Bahnstraße in Richtung Hauptbahnhof. Der Krefelder beschrieb den Täter als circa 20-25 Jahre alt und schlank. Er hatte einen europäischen Phänotyp und trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Windbreaker. Zeugen, die im Bereich der Bahnstraße zum angegebenen Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter der 02151-6340 in Verbindung zu setzen. (67)

