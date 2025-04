LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen beschädigten die Fensterscheibe eines Parteibüros in der Bahnhofstraße mittels Sprühfarbe. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Tat ereignete sich am 21. April, in der Zeit zwischen 12.10 Uhr und 19.40 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0102082/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

