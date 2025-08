POL-W: SG Körperverletzung nach Streit unter Bekannten

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Dienstag (05.08.2025, gegen 02:10 Uhr) ereignete sich auf der Beethovenstraße ein Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger war mit seinem Opel Combo auf der Beethovenstraße in Richtung Merscheider Straße unterwegs, als er mit einer Verkehrsinsel kollidierte. In der Folge schob der Solinger die Verkehrsinsel wenige Meter vor sich her und kam ...

mehr