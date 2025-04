Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Verkehrsunfall - schwer verletztes Kind

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (26.04.2025) ist in Lübeck - Kücknitz ein 8-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Volvo erfasste den Jungen, der unvermittelt die Fahrbahn querte. In der Folge wurde das Kind durch die Luft geschleudert und kam mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Der Rettungsdienst und ein Notarzt übernahmen die medizinische Versorgung und brachten den schwerverletzten Jungen in ein Krankenhaus.

Ein Senior aus Lübeck befuhr gegen 19:00 Uhr den Westpreußenring in Richtung Norden, als hinter einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Linienbus unvermittelt drei Kinder die Fahrbahn kreuzten. Nach ersten Erkenntnissen führte der Lübecker Fahrzeugführer eine Gefahrenbremsung durch. Dennoch erfasste er mit seinem Volvo eines der Kinder. Der 8-jährige Junge wurde durch den Aufprall durch die Luft geschleudert und kam mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf.

Das Kind war am Unfallort ansprechbar. Aufgrund des Aufpralls auf den Kopf wurde neben dem Rettungsdienst auch ein Notarzt hinzugezogen. In Begleitung der Mutter wurde der 8-Jährige mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem schwarzen Volvo waren keine Unfallspuren zu erkennen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

